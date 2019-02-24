مران الأهلي.. عاشور وعمرو جمال يواصلان التأهيل

كتب: محمد اللاهوني ورامي جمال

واصل الثنائي حسام عاشور وعمرو جمال، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي صباح اليوم الأحد، على هامش مران اللاعبين الغائبين

عن مواجهة الجونة.

وخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل. ويعاني حسام عاشور من الإصابة بشد

في منشأ العضلة الأمامية، في حين يعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة عصر اليوم الأحد على استاد الجونة في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.