مران الأهلي.. عاشور وعمرو جمال يواصلان التأهيل

واصل الثنائي حسام عاشور وعمرو جمال، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي صباح اليوم الأحد، على هامش مران اللاعبين الغائبينعن مواجهة الجونة.
وخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل. ويعاني حسام عاشور من الإصابة بشد
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة عصر اليوم الأحد على استاد الجونة في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.
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