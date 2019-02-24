تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة تشيلسي

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تقام مساء، اليوم الأحد، مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب "ويمبلي"، ومن المقرر أن تبدأ في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.
ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: موريتش.
خط الدفاع: أوتاميندي، ووكر، كومباني، زينتشينكو.
خط الوسط: دافيد سيلفا، جوندوجان، دي
خط الهجوم: سيرجيو أجويرو.
مانشستر سيتي يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز بكل تأكيد، لأن هذه البطولة ستعطي دافعًا كبيرًا لأبناء المدرب بيب جوارديولا من أجل زيادة الثقة واستمرار منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.
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