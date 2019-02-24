جلسة تأهيل لمحمد الشناوي على هامش مران الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أدي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيل في «الجيم» على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الجونة المقرر لها

عصر اليوم.

وحرص الشناوي على أداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يؤدى جلسته في «الجيم».

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اصطحب 3 حراس في معسكر الجونة وهم؛ شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ استعدادا لمواجهة اليوم التي تقام في الرابعة عصرا على استاد الجونة في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.