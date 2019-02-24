أدي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيل في «الجيم» على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الجونة المقرر لهاعصر اليوم.
وحرص الشناوي على أداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يؤدى جلسته في «الجيم».
يذكر أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اصطحب 3 حراس في معسكر الجونة وهم؛ شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ استعدادا لمواجهة اليوم التي تقام في الرابعة عصرا على استاد الجونة في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تأهيل لمحمد الشناوي على هامش مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.