خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن معسكر مباراة الجونة تدريبات قوية صباح، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحتإشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.
وشارك في التدريبات كل من؛ وليد أزارو، وصلاح محسن،
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة عصر، اليوم، على ستاد الجونة في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.