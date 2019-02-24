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مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مواجهة الجونة

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مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مواجهة الجونةحسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال بالأهلي
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن معسكر مباراة الجونة تدريبات قوية صباح، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحت

إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وشارك في التدريبات كل من؛ وليد أزارو، وصلاح محسن،

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وإسلام محارب، وأحمد علاء، وصالح جمعة، وباسم علي، ومحمد شريف، وأحمد حمودي، وأحمد فتحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة عصر، اليوم، على ستاد الجونة في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.

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