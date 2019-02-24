محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح كتبت: سارة جاب الله تقام مساء اليوم الأحد مبارة ليفربول المحترف لدي صفوفة المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. الممتاز. وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن التشكيل المتوقع لليفربول بقيادة الألماني كلوب المدير الفني للفريق، لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي. التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايند: Advertisements حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون الوسط: هيندرسون ،فابينيو ، فنالدوم الهجوم: ماني ، فيرمينيو ، محمد صلاح

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