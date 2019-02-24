محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبيه في الواحدةوالنصف بعد ظهر اليوم.
ويشرح لاسارتي للاعبيه في محاضرة اليوم طريقة
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة بعد عصر اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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