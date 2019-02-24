محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة

مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبيه في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم. والنصف بعد ظهر اليوم. ويشرح لاسارتي للاعبيه في محاضرة اليوم طريقة اللعب وتشكيل المباراة التي يخوضها الأهلي أمام الجونة اليوم. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة بعد عصر اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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