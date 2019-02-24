الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي

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محمد الشناوي حارس الأهليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا صحة لما تردد بشأن تجدد إصابةمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.
وأضاف أن الشناوي شارك بشكل طبيعي في
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