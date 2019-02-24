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الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي

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محمد الشناوي حارس الأهلي
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا صحة لما تردد بشأن تجدد إصابة

محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.

وأضاف أن الشناوي شارك بشكل طبيعي في

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مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري الممتاز، ولم تتجدد شكواه من إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن مباراة الإنتاج الحربي قبل الأخيرة في الدوري الممتاز.
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