الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي

محمد الشناوي حارس الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا صحة لما تردد بشأن تجدد إصابة

محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.

وأضاف أن الشناوي شارك بشكل طبيعي في

مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري الممتاز، ولم تتجدد شكواه من إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن مباراة الإنتاج الحربي قبل الأخيرة في الدوري الممتاز.