فرج عامر يوجه الشكر لعادل عبدالرحمن بعد رحيله عن سموحة

كتبت: نورهان فضل

وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، الشكر إلى عادل عبدالرحمن المدير الفنى السابق للفريق السكندرى، والذى تمت إقالته لسوء النتائج، قبل أن يتولى حسام حسن مسئولية الفريق خلفا له.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أرجو ألا توجهوا اللوم لنا علي تغيير الأجهزة السابقة المحترمة وجهوا اللوم للنتائج وجهوا اللوم للتحكيم الذي ظلمنا وظلمهم".

وأضاف: "أتوجه للكابتن عادل عبدالرحمن ولكل من عمل معه

بالشكر والاحترام والتقدير حقيقي أنا كسبت أخ وصديق وخبير كرة قدم محترم وقدير وأعتذر إذا كان هناك خطأ من أي فرد في النادي أو مني شخصيا لعدم إبلاغ سيادتك في الوقت المناسب بقرار مجلس إدارة نادي سموحة بتغيير الجهاز الفني بسبب عدم التوفيق في النتائج ولكن قدر الله وما شاء فعل وهذا هو حال كرةالقدم ولعل القادم لكم افضل والتقدير والاحترام وتبادل الخبرات الفنية والتعاون الفني والإداري في المستقبل قائم لأنك رجل مخلص وأمين وراقي ومن أفضل من لعب كرة قدم في جيلكم لعبا وخلقا وهذه شهادة اسأل عليها أما الله محمد فرج عامر".

وجدير بالذكر أنه تم تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق السكندري خلفا لعادل عبدالرحمن وإبراهيم حسن مديرا للكرة، والجهاز المعاون لحسام حسن سيتكون من طارق سليمان مدربا عاما وطارق السعيد وحسن مصطفى مدربين وعماد المندوة مدربا لحراس المرمى ووليد بدر مدير إداري والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي.

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