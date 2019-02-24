وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بالتأهل لأوليمبياد طوكيو

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس شريف العريان، وذلك بعد حجز مصر تذكرتين التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 في رياضة الخماسي الحديث عن طريق التصفيات الأفريقية التى أقيمت على ملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس.

حيث صعد كل من "هايدى عادل، شريف نظير"، ويتبقى فرصة أخرى لمصر لزيادة عدد لاعبيها في الأوليمبياد عن طريق التأهل من التصنيف العالمي للعبة الذي يعلن في يونيو من العام المقبل، حيث إن كل دولة من حقها

التأهل للأوليمبياد بـ4 لاعبين كحد أقصى.وأشاد وزير الشباب والرياضة بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر، والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا تقديم كافة أنواع الدعم لكل أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب من أجل تحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.وأثني "صبحي" على جهود الاتحاد المصري للخماسي الحديث في التخطيط الجيد لإعداد أبطال مصر في لعبة الخماسي الحديث والتأهللأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.وتوجت هايدى عادل، لاعبة المنتخب القومى المصرى، بذهبية السيدات فى التصفيات الأفريقية بحصولها على المركز الأول، وذلك بعد حصدها 1283 نقطة، وحصلت لاعبة جنوب أفريقيا أليدا فان دير ميروى على فضية البطولة والمركز الثانى بمجموع نقاط 1257، فيما جاءت لاعبة منتخبنا الوطنى أميرة قنديل فى المركز الثالث بمجموع نقاط 1218.وفى مسابقة الرجال توج شريف نظير لاعب المنتخب القومى المصرى بالذهبية وحصوله على مجموع نقاط 1411، فيما جاء مهند طارق فى المركز الثانى بمجموع نقاط 1371، بينما احتل المركز الثالث اللاعب شريف ياسر بعد حصوله على مجموع نقاط 1351.