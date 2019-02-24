رياضة | رسميا.. رباعية كريستال بالاس تقيل مدرب ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. رباعية كريستال بالاس تقيل مدرب ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي موقف كلود بويل المدير الفني للفريق الأول، بعد الخسارة القاسية أمام كريستال بالاس، في الدوري الممتاز.

وقالت شبكة فوتبول لندن عبر حسابها الرسمي، إن إدارة الثعالب إصدرت قرارها بإقالة كلود بويل من منصب المدير الفني للفريق الأول بعد الخسارة التى منى بها ليستر سيتي أمس.

وحقق فريق كريستال بالاس فوزا عريضا خارج قواعده على حساب ليستر سيتي بنتيجة (1-4)، مساء أمس السبت، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط الثعالب في فخ الخسارة الثالثة على التوالي، والـ13 هذا الموسم، من أصل 27 مباراة خاضها أبطال الدوري السابقين، ليحتل ليسر سيتي المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.