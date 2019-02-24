رياضة | رجال طائرة الأهلي يواجه القناة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال طائرة الأهلي يواجه القناة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد أمام نظيره فريق القناة ، ضمن منافسات الدورة المجمعة ببطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم على صالة الأوليمبي بالإسكندرية، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة عروضه القوية في البطولة.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا صباح الجمعة بالإسكندرية، وأنهى استعداداته للمباراة، في ظل التركيز الشديد من أجل استمرار العروض القوية، خاصة مع وصول الفريق الى الأدوار الحاسمة ببطولتي الدوري والكأس والاستعداد لبطولة إفريقيا.