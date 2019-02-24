رياضة | الألفي: مواجهة سموحة مهمة للحفاظ على صدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألفي: مواجهة سموحة مهمة للحفاظ على صدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب الألفي، المدير الفني لسلة سيدات النادي الأهلي أهمية مباراة فريقه أمام سموحة والمحدد لها السادسة مساء غد الاثنين.

وشدد الألفي على أهمية مباراة الأهلي وسموحة غدا في مشوار الفريق نحو الحفاظ على صدارة ترتيب جدول الدوري.

وأضاف أن الاهلي لديه مباراتان غاية في الأهمية من أجل الحفاظ على الصدارة ؛ الأولى غدا أمام سموحة، وبعدها مباراة الجمعة المقبل أمام سبورتنج الذي يطارد الأهلي على صدارة الترتيب.

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وأشار الألفي إلى أن لاعبات الأهلي يقدمن أداء جيدا خلال الفترة الماضية، متمنيا أن يستمر الفريق بهذا الشكل في الأداء خلال مباراتي سموحة وسبورتنج.

وأوضح الألفي أن الأهلي سيختتم استعداداته لتلك المباراة مساء اليوم الأحد ويسعى لتجهيز اللاعبات فنيا وبدنيا لهذه المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في آخر مبارياته في بطولة الدوري مساء الجمعة الماضي على حساب الجزيرة بنتيجة ٦٩-٥٧ واستطاع الحفاظ على صدارة الدوري.