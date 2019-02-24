رياضة | أهلي ٢٠٠٢يواجه الحديد والصلب غدًا في بطولة القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٢٠٠٢يواجه الحديد والصلب غدًا في بطولة القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ ضيفه الحديد والصلب غداً الاثنين، في المباراة التي تجمعها على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.

المباراة كان من المقرر أن تقام في الثانية والنصف ظهراً، ولكن منطقة القاهرة لكرة القدم وافقت على طلب تقدم به النادي الأهلي لتقديم موعد المباراة، لتقام في الثانية عشرة ظهراً، بسبب إقامة مباراة فريق مواليد ٩٩ أمام الداخلية ببطولة الجمهورية على نفس الملعب في الثانية والنصف ظهراً.

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ويدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، وذلك بعد فوزه على الزمالك ٢ - ١، وعلى حلوان القبلية ٥ - ١، ليصل رصيده إلى ١٦ نقطة في المركز الثالث، بفارق ٦ نقاط عن المقاولون العرب المتصدر.

وفاز الأهلي في ٤ مباريات وتعادل في ٤ مثلهم، حيث تعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) بخماسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبياً، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ - ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، ثم تعادل مع النجوم ٢ - ٢، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وأخيراً على حلوان القبلية ٥ - ١، مسجلاً ٢٤ هدفاً مقابل ٦ أهداف في شباكه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالأهلي؛ ياسر محمدين مديراً فنياً، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.