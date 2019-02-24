رياضة | أهلي ٩٩ يواجه الداخلية غدًا في بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٩٩ يواجه الداخلية غدًا في بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» يواجه ضيفه الداخلية غداً الاثنين، على ملعبه بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٣ من بطولة الجمهورية.

الأهلي يواصل سعيه نحو استعادة صدارة الدوري من جديد، وليس امامه بديل سوى الفوز على الداخلية، من أجل حصد ٣ نقاط جديدة تضاف إلى رصيده، وكذلك لتكرار فوزه المثير بهدف وحيد على الداخلية في مباراة الدور الأول.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ٤٧ نقطة، بفارق ٣ نقاط خلف الإسماعيلي الذي يمتلك ٥٠ نقطة في الصدارة، ويلعب الأخير مع إنبي صاحب المركز الثالث غداً.

وفاز الأهلي مواليد ٩٩ هذا الموسم في ١٤ مباراة وتعادل في ٥، وخسر في ٣ مباريات، مسجلاً ٤٧ هدفاً، بينما تلقت شباكه ٢٣ هدفاً.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.