رياضة | أهلي ٢٠٠٠ يواجه المعادي واليخت غدًا في بطولة منطقة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٢٠٠٠ يواجه المعادي واليخت غدًا في بطولة منطقة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» غداً الاثنين مع مضيفه المعادي واليخت، في مباراة تجمع بينهما ضمن الجولة التاسعة عشرة من بطولة منطقة القاهرة.



الأهلي يخوض المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد ٤٧ نقطة، كما أن الفريق في حالة معنوية رائعة، بعد فوزه في الجولة السابقة على مركز شباب زينهم بتسعة أهداف دون رد.



وفاز فريق مواليد ٢٠٠٠ هذا الموسم في ١٥ مباراة وتعادل في مباراتين، بينما لم يهزم في أية مباراة، مسجلا ٦٦ هدفاً، مقابل ٩ أهداف في شباكه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.

