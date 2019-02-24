رياضة | تعرف على هدافي أسوان في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على هدافي أسوان في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق أسوان من حجز بطاقة التأهل للدوري الممتاز، بعد غياب موسمين، حيث يحتل صدارة المجموعة الأولى بقيادة المدير الفني، مجدي عبد العاطي.

وخاض أسوان 19 مباراة، ويتبقى له 7 مباريات على ختام الموسم الحالي، حيث حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، ولم يتلقى أى خسارة، وأحرز لاعبيه 39 هدف، وسكن مرماه 14 هدف.

ومن المقرر أن يلتقي أسوان في الجولات المتبقية مع التحرير، والتليفونات، وطهطا، والإعلاميين، والتعدين، وديروط وناصر ملوي.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" هدافي فريق أسوان حتى الآن بالقسم الثاني ..

- بدارا سيلا 16 هدف.

- حسن طارق 9 أهداف.

- أحمد صبري 3 أهداف.

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- هيثم الفيل 3 أهداف.

- أحمد عامر هدفين .

- محمد الصباحي هدفين.

- مجدي عطوة هدف وحيد.

- محمد صابر هدف وحيد.

- أحمد فتحي هدف وحيد.

- أبو بكر محمد هدف وحيد.