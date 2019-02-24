رياضة | أحد السعودي يطالب الأهلي برد 150 ألف دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد السعودي يطالب الأهلي برد 150 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مجلس إدارة نادي أحد السعودي، نظرائهم في النادي الأهلي، برد مبلغ 150ألف دولار، قيمة استعارة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

جاء ذلك بعد إدعاء النادي السعودي، بأن اللاعب يعاني من ضمور في العضلات، ولا يمكنه ممارسة كرة القدم، رغم دخوله قائمة الفريق بمباراتين منذ انضمامه.

ورد مؤمن زكريا، على شائعة إصابته بتلك الأقاويل، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي أمراض، وأنه وقع الكشف الطبي قبل انضمامه، وكان الأمر عاديًا.

وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة إصابة اللاعب المزمنة