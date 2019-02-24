رياضة | آخر تطورات إصابة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إصابة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيني زاهافي وكيل اللاعبين عن آخر تطورات إصابة نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقرر مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، العودة إلى مسقط رأسه خلال الفترة المقبلة، بعد ظهور التحديث الطبي الجديد، الخاص بإصابته في مشط القدم التي تعرض لها أكثر من مرة.

ومن جانبه قال زاهافي: إصابة العام الماضي، كانت خطيرة جدا، ولكن الإصابة الحالية أسهل هذه المرة.

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ويقول الوكيل الذي تسبب في نقل نيمار لباريس سان جيرمان: يتم حالياً إعادة تأهيل الباريسي رقم 10 في البرازيل وقد يعود في أوائل أبريل المقبل، نيمار يتحسن بشكل جيد.

ويعاني مهاجم العملاق الباريسي، من إصابة في مشط القدم، ضد فريق ستراسبورج في نهاية يناير الماضي، وعاد اللاعب الدولي إلى البرازيل لمواصلة العلاج.

وقد خضع نيمار للعلاج في باريس وبرشلونة ، وأكد بطل فرنسا أنه سيعود إلى موطنه الأصلي، لاستكمال علاجه تحت إشراف القسم الطبي للنادي.

الاصابة التي يعاني منها نيمار حاليُا هي نفس الاصابة التي عانى منها في العام الماضي، ويشخى اللاعب البرازيلي أن يغيب بسببها لفترة طويلة.