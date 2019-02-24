رياضة | آخر أخبار واستعدادات الزمالك لمباراة بترو أتليتكو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر أخبار واستعدادات الزمالك لمباراة بترو أتليتكو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمباراة قوية اليوم أمام بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يكتشف 5 نقاط قوة وثغرة وحيدة في بترو أتليتكو

حرص الجهاز الفني لفريق الزمالك على دراسة فريق بتروأتليتكو الأنجولي ووضع الملاحظات عليه قبل لقائهما المرتقب اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية حيث يسعى الأبيض لتحقيق الانتصار والحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي من عمر البطولة.

وتضمن تقرير جروس بعض الملاحظات عن الفريق الأنجولي وعلى رأسها سرعاته الكبيرة في المرتدات وخاصة من الأطراف والاعتماد على المساحات الموجودة في المنافس وهو ما يعيب الزمالك بشدة وسط تقدم الثنائي حمدي النقاز وعبدالله جمعة بشكل كبير وترك المناطق الدفاعية لهما وهو ما يؤثر على الفريق بشكل سلبي كما حدث في المباريات الماضية.

مفاتيح لعب فريق بتروأتليتكو تضمنت دومينج جناح الفريق بالإضافة إلى أنطونيو المهاجم ويعتبرا من الأعمدة الأساسية بين صفوف بطل أنجولا ويعتمد عليهما الجهاز الفني بشكل أساسي وهو ما تيقن له جروس من خلال محاضراته الأخيرة ومشاهدته لبعض التسجيلات للمنافس خاصة المهاجم الذي يمتاز بمهارة عالية وقدرات مميزة وبإمكانه التسجيل من أنصاف الفرص لذلك فرض جروس رقابة لصيقة وصارمة عليه لإيقاف خطورته بشكل كامل.

فريق بيترو أتليتكو حسبما رأى جروس يعتمد على اللعب الجماعي بشكل كبير والتحرك بدون كرة واللعب على الأرض بصورة أكبر عن الكرات الطويلة وهو ما يصعب من مهمة الزمالك ويجبر لاعبي خط الوسط الهجومي على العودة إلى الخلف لتوفير زيادة عددية لعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في المباريات الماضية للفريق.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترو أتليتكو

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمدى النقاز وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغنى، ومحمد عبدالسلام .

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا

خط الهجوم: المغربى خالد بوطيب

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية يوم الأحد 24/2/2019

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يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية ضد بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وتنطلق مباراة الزمالك مع أتلتيكو الأنجولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- نصر حسين داي: 4 نقاط

2- بترو أتلتيكو: 3 نقاط

3- جور مايا: 3 نقاط

4- الزمالك: نقطة

فلافيو يتحدث عن مواجهة الزمالك

تحدث أمادو فلافيو مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي عن مواجهة نادي الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال فلافيو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الضغوط على الزمالك ستكون أكبر لأنه سيخوض المباراة أمام جمهوره وعلى ملعبه، المنافس يسعى للفوز وفريقنا ايضًا يسعى للفوز، أي فريقين في مثل هذه المباريات يكون هدفهم الفوز".

متابعًا "فريق الزمالك قوي وفي المركز الأول بالدوري المصري ولديه لاعبين مميزين بخبرات كبيرة، سندرس نقاط الضعف في الفريق".

واختتم المهاجم الأنجولي تصريحاته حول الاستعانة بأصدقائه في مصر لتحليل نادي الزمالك قبل اللقاء قائلًا "في كرة القدم حاليًا لا وجود لمثل هذا الأمر، لا نحتاج للحديث مع أي منافس محلي لتحليل المنافس، هناك مواقع وانترنت تستطيع الوصول منها لأي معلومة عن المنافسين".