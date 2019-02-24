اونلاين | يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر

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يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر

لقاء كبير ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي والريدز يبحثون عن الفوز.

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد غدًا الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

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يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد غدًا الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

لقاء الغد سيكون من المحطات الهامة بالنسبة لليفربول في طريقه لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ عقود طويلة للغاية.

ويعد أولد ترافورد من الملاعب التي يخوض فريق ليفربول عليها مباريات منذ أن تم إنشاء الملعب قبل سنوات وبفارق كبير عن ثاني أقرب الملاعب صعوبة.

يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر