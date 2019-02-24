اونلاين | bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول ويونايتد بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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يشهد ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر يونايتد ضيفه فريق ليفربول في ديربي إنجلترا، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة 17:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 18:05 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح.

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المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ليفربول:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / فيكتور ليندلوف / فيل جونز / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

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