اونلاين | شاهد بث مباشر| لمباراة الاهلي والجونة| لايف| يلا شوت| الاسطورة

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مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر yalla shoot LIVE يلا شوت كورة اون لاين اليوم في الدوري المصري لكرة القدم، حيث سيلتقي كلاً من الأهلي ضد الجونة بمدينة الجونة السياحية في أحدى أهم مباريات كرة القدم المصرية، تلك المباراة الهامة للفريقين خاصة الفريق الأحمر تأتي في وقت هام ومرحلة هامة من التنافس على لقب الدوري المصري لكرة القدم، خاصة في ظل النتائج الجيدة للأهلي الفترة الأخيرة واقترابه من الصدارة، وسوف نوفر لكم رابط البث المباشر لتلك المواجهة يوتيوب بشكل مباشر بدون تقطيع فكونوا متابعين معنا.

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اون سبورت، مباراة الأهلي والجونة تأتي في وقت جيد للفريقين حيث يمر الأهلي بسلسلة نتائج جيدة في الفترة الأخيرة والفوز بعدد من المواجهات المتتالية مما جعله يقلص الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر إلي سبع نقاط مع مباراة أقل، بينما حقق الجونة مفاجأة كبيرة خلال المواجهة الماضية من الدوري المصري بعد فوزه على نفس ملعب مباراة اليوم على نادي بيراميدز بهدفين لهدف.

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم، وسيكون المدير الفني لاسارتي على موعد مع اختبار جديد، حيث قام باستبعاد كلاً من محمد الشناوي وصلاح محسن وصالح جمعة من قائمة الفريق لإسباب فنية للثنائي الأخير ولإصابة الأول، وجاءت قائمة الفريق كالتالي، شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وسعد سمير، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، وعلى معلول، وعمرو السولية، وهشام محمد، وحمدى فتحى ومحمد هانى ورامى ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحى ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايى وجيرالدو.