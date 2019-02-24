اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم | يلا شوت | KOOORA Goal | Shoot

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يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد القادم 24 فبراير 2019، الموافق 19 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

سقط الريدز في فخ التعادل أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيظل زملاء محمد صلاح في المركز الثاني مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة من 26 مباراة فقط، خلف السيتيزنس صاحب الصدارة حاليًا، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

صعد الشياطين الحُمر إلى دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبهم على فريق تشيلسي بهدفين دون رد ، أما في الدوري فيتحل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد Vs ليفربول.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 27).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : أولد ترافورد .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (3-1) مانشستر يونايتد.

موعد المباراة :

5:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:05 مساءاً بتوقيت مصر .

4:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:05 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:05 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:05 مساءاً بتوقيت العراق .

4:05 مساءاً بتوقيت السودان .

5:05 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:05 مساءاً بتوقيت تونس .

3:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:05 مساءاً بتوقيت المغرب .

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6:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:05 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:05 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:05 مساءاً بتوقيت قطر.

2:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:05 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيغيب عن مانشستر يونايتد في ديربي الكراهية ضد ليفربول ثلاثة لاعبين بداعي الإصابة هم ماركوس روخو وفالنسيا ودارميان، ولن يغيب أي لاعب عن الشياطين الحُمر بداعي الإيقاف، أما لينجارد ومارسيال فمن المتوقع أن يكونا جاهزين للمباراة.

سيواصل سولشار الاعتماد على طريقته المعتادة التي تضع كل لاعب في مكانه المفضل، ففي حراسة المرمى سيدفع بدي خيا وأمامه سيتواجد الرباعي شاو، لينديلوف، بايلي ويونج، وسفي وسط الميدان سيبدأ النرويجي بالثلاثي بوجبا وماتيتش وهيريرا، وسيقود الهجوم راشفورد بجانب لوكاكو في حالة تأكد غياب الفرنسي، وخلفهما سيتواجد ماتا كصانع ألعاب إذا غاب الإنجليزي الدولي.

التشكيل | 4-3-1-2

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور لينديلوف - إيريك بايلي - آشلي يونج

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريرا

خوان ماتا

آنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيفتقد ليفربول في ديربي الكراهية ضد مانشستر يونايتد 3 لاعبين اعتاد الفريق على غيابهم في الفترة الأخيرة بداعي الإصابة، هم المدافعين جو جوميز وديان لوفرين ومتوسط الميدان تشامبرلين.

سيبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المثالية يوم الأحد، حيث سيحرس العرين أليسون وأمامه الرباعي فان دايك وماتيب وآرنولد وروبرتسون، وسيتكون وسط الميدان من الثلاثي فينالدوم وفابينيو وكيتا، وسيقود الهجوم المصري محمد صلاح رفقة فيرمينو وماني.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح