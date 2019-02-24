انت الان تتابع تفاصيل خبر "طائرة" الريان القطري تُحلّق بكأس البطولة العربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 01:07 مساءً - حافظ الريان القطري على لقبه بطلاً للنسخة الـ37 من البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة؛ إثر فوزه المثير على الترجي الرياضي التونسي، مستضيف البطولة، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت، بقاعة "رادس" في تونس.

وجاءت نتائج الأشواط الخمسة على النحو التالي (19-25، 25-22، 20-25، 25-20، 15-9)، لينجح "الرهيب" في الاحتفاظ بلقبه العربي، في حين فشل الترجي التونسي في الثأر لهزيمته بالنسخة الماضية.

وجاء تتويج الريان القطري بالبطولة العربية عن جدارة واستحقاق كاملين؛ إذ تخطى مواطنه "الشرطة" القطري في مباراة نصف النهائي (3-2)، علماً أنه نجح في تحقيق الانتصارات بالدور الأول وتصدّر مجموعته.

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وينطبق الحال ذاته على الترجي التونسي، الذي أقصى "المجمع البترولي" الجزائري في نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة قبل الوصول للمباراة النهائية، كما تألق أيضاً في دور المجموعات.

وفي المباراة الترتيبية، حقق الشرطة القطري الميدالية البرونزية بفوزه على المجمع البترولي بثلاثة أشواط دون رد بواقع (25-20، 25-17، 25-20).

تجدر الإشارة إلى أن الصفاقسي التونسي أكثر الأندية حصولاً على اللقب العربي بـ7 مرات، متفوقاً بلقب وحيد على الأهلي المصري، ثم يأتي الهلال السعودي ثالثاً بـ4 ألقاب.

وفي المرتبة الرابعة، تتساوى أندية الريان القطري والترجي التونسي والزمالك المصري والأهلي البحريني بلقبين لكل منها.