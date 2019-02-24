شكرا لقرائتكم خبر عن دي روسي يكتب التاريخ مع روما والان مع التفاصيل

الخليج 365- حقق فريق إي سي روما فوز غالي أمس السبت الموافق للثالث والعشرون من فبراير الجاري على مضيفه فروزينوني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين, اللقاء الذي احتضنه ملعب استاد ماتوزا, ضمن إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

أفتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الأول, قبل ان يتعادل الذئاب بعد نصف ساعة عن طريق البوسني إدين دجيكو, ولم يمر أكثر من دقيقة حتى يضيف الإيطالي لورينزو بيليجريني الهدف الثاني للضيوف, وفي الدقيقة 80 يعادل أندريا بينامونتي النتيجة لفريق فروزينوني, وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع يعود دجيكو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لذئاب العاصمة, لتنتهي المباراة بفوز روما بنتيجة 3/2.

واستطاع المخضرم الإيطالي دي روسي في مباراة الأمس أن يصل للمباراة رقم 200 مع فريق روما كقائد للذئاب, بعد اعتزال الأسطورة فرانشيسكو توتي, ويلعب لروسي لذئاب العاصمة منذ عام 2001 دون أن يرتدي قميص أي فريق اخر, حيث خاض نجم خط وسط الأتزوري 610 مباراة خلال مسيرته مع نادي العاصمة الإيطالية.

ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة بعد خوضه لـ 25 لقاء, وبفارق 22 نقطة عن صاحب الصدارة يوفنتوس الذي يمتلك في رصيده 66 نقطة.