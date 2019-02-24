شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم إيكاردي بسبب الركبة وانتر يحدد البديل والان مع التفاصيل

الخليج 365- قد يغيب النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم انتر ميلان عن المشاركة مع فريقه حتى نهاية هذا الموسم.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت، أن إيكاردي قد لا يلعب مجددا مع الانتر، اللاعب شعر بالخيانة من النادي بعد أن تم سحب شارة القيادة منه، وقرر الاعتناء بنفسه قبل أي شيء.

تابعت، بعد أشهر من اللعب باستخدام الحقن، سيواصل اللاعب تلقي العلاج والتأهيل من أجل العودة للملاعب والمشاركة مرة أخرى في أوائل شهر مارس، وسيتم بعدها تقييم الركبة مرة أخرى.

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وأضافت، إذا لم يتم شفاء اللاعب، سيلجأ لعملية جراحية في الركبة والتي ستنهي موسمه مع الانتر ميلان، في ظل رحيله المتوقع بعد الأزمة بين الطرفين عقب عدم تجديد تعاقده مع النادي.

وكان نادي انتر ميلان أصدر بيان منذ عدة أيام يؤكد فيه عدم تعرض اللاعب لأي إصابة جديدة في الركبة، وأن الفحص الطبي لم يتغير عن الاختبارات الطبية قبل بداية الموسم.

وأكدت بعض التقارير الصحفية رغبة نادي انتر ميلان في التعاقد مع البلجيكي لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد ودجيكو لاعب روما لتعويض رحيل إيكاردي المتوقع بنهاية الموسم.