شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يقيل مدربه بعد الهزيمة برباعية أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل

الخليج 365- أقال نادي ليستر سيتي الإنجليزي مدربه الفرنسي كلود بويل بعد سلسلة النتئاج السيئة التي يعيشها الفريق خلال الفترة الأخيرة. وتعد الهزيمة الثقيلة بالأمس أمام كريستال بالاس 4 - 1 هي السبب الرئيسي في رحيل المدرب الفرنسي عن القيادة الفنية للثعالب. وأكدت صحيفة "صن"، أن الأسكتلندي بريندان رودجرز هو المفضل لخلافة كلوب بويل في القيادة الفنية لبطل الدوري الإنجليزي موسم 2015 - 2016. يحتل ليستر سيتي المركز الثاني عشر على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بعد هزيمته في 13 مباراة وتعادله في 5 وتحقيقه للفوز في 9 مواجهات.

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