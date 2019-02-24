شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وبوجبا على رأس التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول واليونايتد والان مع التفاصيل

ويأمل صلاح ورفاقه في الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما يسعى اليونايتد لمواصلة نتائجه الرائعة خلال الفترة الأخيرة بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير الذي نجح في الفوز بـ11 من آخر 13 مباراة منذ توليه القيادة خلفا للبرتغالي مورينيو. يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الخامس وتشيلسي صاحب المركز السادس.

الخليج 365- يصطدم اليوم فريق ليفربول بمضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب "أولد ترافورد" بتمام الرابعة وخمس دقائق عصرا ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول.

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ديفيد دي خيا، اشلي يونج، فيكتور ليندلوف، اريك بايلي، لوك شو، نيمانيا ماتيتش، هيريرا، بول بوجبا، انتوني مارسيال، خوان ماتا، ماركوس راشفورد.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام اليونايتد.

أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، نابي كيتا، محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.