شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي والسيتي بنهائي كأس الرابطة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم على ملعب "ويمبلي" مباراة نهائي بطولة كأس رباطة المحترفين الإنجليزية بين تشيلسي ومانشستر سيتي بتمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويسعى تشيلسي لحصد لقب البطولة للثأر من الهزيمة أمام السيتي بسداسية في الدوري الإنجليزي، حيث يعيش الفريق الأزرق حاليا بقيادة ساري فترة تراجع كبيرة في المستوى والنتائج، بينما يمر السيتي بقيادة الأسباني جوارديولا بفترة رائعة بعد اقتراب الفريق من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، واحتلاله صدارة البريميرليج، بجانب التواجد في بطولة كأس الاتحاد.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام تشيلسي.

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إيدرسون، كايل ووكر، لابورتي، كومباني، زينتشينكو، فرناندينيو، ديفيد سيلفا، دي بروين، بيرناردو سيلفا، أجويرو وسترلينج.

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام مانشستر سيتي.

أريزابالاجا، أزبيليكويتا، ديفيد لويز، روديجير، ماركوس ألونسو، جورجينيو، كانتي، كوفاسيتش، هازارد، بيدرو وهيجواين.

ونجح تشيلسي في حجز مقعده بالمباراة النهائية على حساب توتنهام، بينما تفوق مانشستر سيتي على بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور نصف النهائي.