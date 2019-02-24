الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة وليفانتي بالليجا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه اليوم فريق ريال مدريد نظيره ليفانتي في المباراة التي تجمعهم على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الأسباني.

ويأمل ريال مدريد بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري في اللحاق بثنائي المقدمة وأتلتيكو مدريد، خاصة بعد هزيمته في المباراة الماضية أمام جيرونا 2 - 1 وفقدانه لثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على الليجا.

وستكون هذه المباراة هي الاختبار الأخير للفريق الملكي قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الكأس يوم الاربعاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي البطولة.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، وبفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر، علما بأن البارسا تغلب على إشبيلية 3 - 2 في مباراة الأمس.

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا اليوم

تقام مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة 9:45

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا اليوم

تنقل مباراة ريال مدريد وليفانتي على قناة beIN SPORTS HD 3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا