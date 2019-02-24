موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا والقنوات الناقلة

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الخليج 365- يواجه اليوم فريق ريال مدريد نظيره ليفانتي في المباراة التي تجمعهم على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الأسباني.

ويأمل ريال مدريد بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري في اللحاق بثنائي المقدمة برشلونة وأتلتيكو مدريد، خاصة بعد هزيمته في المباراة الماضية أمام جيرونا 2 - 1 وفقدانه لثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على الليجا.

وستكون هذه المباراة هي الاختبار الأخير للفريق الملكي قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الكأس يوم الاربعاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي البطولة.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، وبفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر، علما بأن البارسا تغلب على إشبيلية 3 - 2 في مباراة الأمس.

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موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا اليوم

تقام مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة 9:45

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا اليوم

تنقل مباراة ريال مدريد وليفانتي على قناة beIN SPORTS HD 3