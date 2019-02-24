شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
ويأمل ريال مدريد بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري في اللحاق بثنائي المقدمة برشلونة وأتلتيكو مدريد، خاصة بعد هزيمته في المباراة الماضية أمام جيرونا 2 - 1 وفقدانه لثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على الليجا.
وستكون هذه المباراة هي الاختبار الأخير للفريق الملكي قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الكأس يوم الاربعاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي البطولة.
يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، وبفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر، علما بأن البارسا تغلب على إشبيلية 3 - 2 في مباراة الأمس.
موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا اليوم
تقام مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة 9:45
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا اليوم
تنقل مباراة ريال مدريد وليفانتي على قناة beIN SPORTS HD 3
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بالليجا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.