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موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم والقنوات الناقلة

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الخليج 365- يحل اليوم فريق ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة 27 من .

ويأمل صلاح ورفاقه في الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي واستغلال عدم لعب مانشستر سيتي في البريميرليج هذا الأسبوع لانشغاله بنهائي كأس الرابطة أمام ، بينما يسعى اليونايتد لمواصلة نتائجه الرائعة خلال الفترة الأخيرة بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير.

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الخامس وتشيلسي صاحب المركز السادس.

ويحتل محمد صلاح نجم ليفربول صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف بالتساوي مع الأرجنتيني أجويرو مهاجم السيتي، ويهدف الفرعون للتسجيل في شباك اليونايتد خلال مباراة اليوم، إذ أنه الفريق الوحيد الذي لم يسجل في شباكه بالدوري الإنجليزي.

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ويسعى الشياطين الحمر للثأر من هزيمة مباراة الدور الأول التي أقيمت بملعب "انفيلد" وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالبريميرليج اليوم

تقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بتمام الساعة 4:05

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالبريميرليج اليوم

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول على قناة beIN SPORTS HD 2

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