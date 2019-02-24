شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي أمام تشيلسي.. البلوز الخطر الأول لأبناء بيب والان مع التفاصيل

الخليج 365-

يحتضن ملعب إستاد ويمبلي مساء اليوم الأحد الموافق للرابع والعشرون من فبراير الحالي, نهائي كأس الرابطة الإنجليزية, حيث يلتقي كل مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية , والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ووصل كل من الفريقين إلى المباراة النهائية بعد المرور بالعديد من العقبات بداية من الدور الثالث للبطولة, حيث أطاح تشيلسي بفريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف, وفي دور الستة عشر حقق الفوز على ديربي كاونتي الذي تأهل على حساب العملاق مانشستر يونايتد, وفي دور الثمانية اكتفى بهدف نظيف في شباك بورنموث ليعبر إلى نصف النهائي ويواصل مشواره إلى نهائي البطولة بعد الفوز على فريق توتنهام بضربات الجزاء بعد التعادل في مجموع المباراتين.

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على الجانب الأخر, بدأ مانست سيتي مباراته الأولى في الدور الثالث من البطولة بفوز كبير على فريق أوكسفورد يونايتد بثلاثية نظيفة, ليقع في طريقه فريق فولام في دور الـ 16 ويحقق أصحاب الزي السماوي الفوز بهدفين نظيفين, وفي دور الـ 8 عبر السيتي فريق ليستر سيتي بصعوبة كبيرة بعد التعادل واللجوء لركلات الترجيح ليتأهلوا بنتيجة 3/1, وفي مباراة نصف النهائي وقع فريق بيرتن ألبيون أحد فرق القسم الثالث فريسة سهلة أمام أبناء بيب, حيث حقق السيتي الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 9/0, واكتفوا في لقاء العودة بهدف نظيف لا أكثر.

وأسند الاتحاد الإنجليزي مهمة إدارة المباراة إلى الدولي البريطاني جوناثان موس.