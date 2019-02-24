انت الان تتابع الزمالك يسعى لإنعاش أمله الإفريقي أمام بترو أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بقيادة البرازيلى بيتو بيانكي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يحتل صدارتها نصر حسين داي الجزائري برصيد 4 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو وجورماهيا الكيني ولكل منهما 3 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.
ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، تفاديًا لشبح الخروج المبكر من البطولة، بعد السقوط المفاجئ في الجولة الأولى أمام مضيفه جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومن ثم التعادل في الثانية أمام نصر حسين داي الجزائري في الإسكندرية بهدف لكل فريق. على الجانب الآخر يسعى الفريق الأنجولي،
على الجانب الآخر يسعى الفريق الأنجولي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على المركز الثالث أو التقدم مركزًا حال خسارة جورماهيا أمام نصر حسين داي في المباراة الأخرى للمجموعة، وذلك قبل مباراة الإياب والتي ستكون على ملعبه ووسط جماهيره.
وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة دحان بيده حكمًا للساحة، ويعاونه شيخ مامادو بيني وإسماعيل حميدو ديالو، بالإضافة إلى الحكم الرابع بوشعيب.
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