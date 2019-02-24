انت الان تتابع الأهلي يرد على تركي: «اتقل.. تاخد حاجة نضيفة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
رد محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الرسالة التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» فجر اليوم الأحد، الذي قال خلالها: «إن شاء الله أنكم حتتخذوا القرار الصح وتلعبوا يوم 28 ماتش الكأس.. ما شاء الله هو كان عيد ميلاد حد؟ أو فرحانين برجعتي بالسلامة؟»، وتابعها برسالة أخرى: «بما أنني رئيسكم الشرفي -الذي لم تقبل استقالته حتى الآن- أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي.. أنصحكم عشان "ماتقولوش" تدخل دي مجرد نصيحة... وشكرًا».
وكتب الجارحي عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»: «رئيسكم!!.. على فكرة إحنا لسه في حالة انعقاد دائم.. إتقل... تاخد حاجة نضيفة بس احنا لما بناخد قرار... مش بنرجع فيه». وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي بيراميدز، عن قرار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بإعادة الاستحواذ
بس احنا لما بناخد قرار... مش بنرجع فيه».
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي بيراميدز، عن قرار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بإعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات.
وأصدر نادي بيراميدز بيانًا عبر تويتر، أكد خلاله «تحمل آل الشيخ» كل ذلك احترامًا وتقديرًا لجميع الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسالم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ومنسوبي النادي وجمهوره. وأشار البيان إلى أن الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وعددا من الإعلاميين طالبوا تركي آل الشيخ بالعدول عن قراره طوال الساعات الماضية.
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