شكرا لقرائتكم خبر عن «جريشة» حكمًا لمباراة الأهلي والجونة.. وطاقم برتغالي يدير بيراميدز والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الحكم المونديالي جهاد جريشة، لإدارة مباراة الجونة والأهلى، والتي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز المصري.

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يعاون جريشة، سمير جمال وممدوح مصطفى، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكماً خامساً.

كما اختارت اللجنة طاقم برتغالي بقيادة كابيلا دوس سانتوس، لإدارة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، والتي تقام في السابعة من مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري.

ويعاون دوس سانتوس، جودينو أنطونيو ونونو بيريرا وبينتو جواو حكمًا رابعًا.