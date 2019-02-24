شكرا لقرائتكم خبر عن «يانوفيسكي» يكشف أسباب التعادل مع شباب قسنطينة.. ويتمسك بأمل التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن هناك أمل أمام فريقه من أجل المرور إلى الدور المقبل بدوري الأبطال.

وأدرك فريق شباب قسنطينة الجزائري تعادلا قاتلا مع الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدرب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للإسماعيلي: «التعادل وخسارة نقطتين بهذا الشكل أمر صعب للغاية، سعيد بأداء اللاعبين والمردود المقدم».

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وكان الإسماعيلي قد عاد من جديد إلى بطولة دوري الأبطال بعد أن تم استبعاده من جانب الكاف عقب أحداث شهدتها مباراة الدراويش أمام الأفريقي التونسي في الإسماعيلية وبالتحديد في الجولة الثانية.

وأكمل المدرب تصريحاته: «هناك سببان وراء التعادل الأول هو غياب التركيز عن لاعبينا في الدقائق الأخيرة مع إهدار عدة فرص بعد تسجيل الهدف كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا».

وواصل: «الجميع كان يعلم أنه يجب تحقيق الفوز، وجدنا صعوبات في إيجاد المساحات اللازمة، أرضية الملعب غير جيدة والتمرير معها صعب، سجلنا هدف وأهدرنا عدة فرص».

واختتم: «التركيز في الأمتار الأخيرة لم يكن حاضر، ما زال هناك أمل في التأهل، علينا أن نُحقق الفوز في قادم المباريات».

ويملك الإسماعيلي نقطة واحدة في الوقت الحالي جمعها من التعادل أمام الفريق الجزائري، حيث أنه خسر أمام مازيمبي في الجولة الأولى بالإضافة إلى خسارة اعتبارية في الجولة الثانية أمام الأفريقي التونسي.