شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء اليوم.. تعرف على أبرز أرقام مواجهات الأهلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً على فريق الجونة في الرابعة من عصر اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي يتفوق على الجونة في تاريخ مباريات الفريقين بشكل واضح منذ أول ظهور للجونة في بطولة الدوري العام، ورصد الموقع الرسمي للنادي الأحمر أبرز أرقام مواجهات الفريقين على النحو التالي..

التقى الفريقان من قبل في 12 مباراة ببطولة الدوري حقق الأهلي الفوز في 7 مباريات وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل فيما فاز الجونة بمباراة واحدة.

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عام 2009، شهد أول لقاءات الفريقين وبالتحديد في 16 ديسمبر 2009. وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد وكان الليبيري فرانسيس مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الجونة .

أكبر فوز كان من نصيب النادي الأهلي عندما فاز على الجونة بنتيجة 4-1، والذي أقيم يوم 22 يونيو 2013 في دوري الشهداء.

سجل الأهلي في شباك الجونة 16 هدفًا، بينما زار الجونة شباك الأهلي في 6 مناسبات ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف.

مباراة واحدة جمعت الفريقين في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 13-صفر.