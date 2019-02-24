شكرا لقرائتكم خبر عن القدساويون يطالبون أعضاء الشرف بالالتفاف حول النادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الدوسري (الخبر)

طالب عدد كبير من القدساويين وأبناء مدينة الخبر، كبار أعضاء الشرف ورؤساء النادي السابقين: علي البلوشي، أحمد الزامل، جاسم الياقوت، معدي الهاجري، طارق التميمي، طامي النصار، عبدالله جاسم، جمال العلي، بالوقوف مع النادي ودعم الإدارة الشابة برئاسة مساعد الزامل خلال الفترة الحالية، خصوصاً أن النادي بحاجة ماسة لوقفة جميع القدساويين وأبناء مدينة الخبر دون استثناء.

وناشد القدساويون رموزهم الالتفاف حول النادي وتحديدا الفريق الأول لكرة القدم الذي يمر بمرحلة هبوط في النتائج، بعد تلقيه ثلاث خسائر متتالية أمام النصر والهلال والشباب، أفقدت الفريق الكثير من النقاط منذ بداية الدور الثاني حيث يحتل فريق القادسية المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

كما تمنى عدد من القدساويين أن تبادر إدارة الزامل بتوجيه الدعوة لأعضاء الشرف ورؤساء النادي السابقين واللاعبين القدامى لحضور تدريبات الفريق ومباريات القادسية المتبقية والمقامة في مدينة الخبر، ولم شمل جميع القدساويين كما فعلت بعد تكليفها برئاسة النادي حيث وجه الدعوة لجميع القدساويين ومحبي النادي للاجتماع في مقر النادي بالخبر.

من جهته، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية، على ملعب النادي استعدادا لملاقاة فريق الرائد ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى القدساويون للفوز في المباراة وتصحيح أوضاع الفريق بعد موجة الخسائر التي اجتاحت الفريق.