شاهد فى دقيقة..5 صورايخ كروية تألقت بعيدا عن الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الشهرة والنجومية التى يحظى بها لاعبو الأهلى والزمالك فى الكرة المصرية، نجد عددًا من النجوم نالوا قسطًا من الشهرة وأصبحوا "صورايخ" فى عالم الكرة، ولكن خارج ساحات القطبين.، ومنهم صلاح أمين، وأحمد المحمدى، وعمرو مرعى، وعاشور الأدهم، ومجدى قفشة. صلاح أمين

صلاح أمين - نجوم المستقبل - يلعب فى مركز الهجوم - القيمة التسويقية 180 ألف إسترلينى أحمد المحمدى

أحمد المحمدى - محترف فى صفوف أستون فيلا - يلعب فى مركز ظهير أيمن - القيمة التسويقية 3 ملايين يورو Advertisements مجدى قفشة

مجدى قفشة - يلعب لفريق بيراميدز - يلعب فى مركز خط الوسط الهجومى - القيمة التسويقية مليون و200 ألف يورو عاشور الأدهم

عاشور الأدهم - يلعب لفريق حرس الحدود - يجيد اللعب فى مركز المدافع - القيمة التسويقية 135 ألف إسترلينى عمر مرعى

عمر مرعى - يلعب لفريق بيراميدز بعد أن لعب فى وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى - يجيد اللعب فى مركز وسط مهاجم - القيمة التسويقية 700 ألف إسترلينى

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