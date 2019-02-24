شكرا لقرائتكم خبر عن لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 6 مباريات "ضرب نار" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم، الأحد، مع مواجهات كروية من العيار الثقيل، محلياً وأوربياً، لذا سيكون عليهم الجلوس طويلاً أمام شاشات التليفزيون لمتابعة هذه المباريات على طريقة "مش هتقدر تغمّض عينك".

الأهلي سيلعب فى الرابعة عصراً مع الجونة على ملعب الأخير فى الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل الصعود للمركز الثانى فى جدول المسابقة، فيما يلعب الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي فى التاسعة مساءً ببرج العرب بحثاً عن تحقيق أول انتصار أفريقى فى دور المجموعات، بعد الخسارة من جورماهيا الكينى والتعادل مع حسين داى الجزائرى.

كما يخوض بيراميدز مباراة قوية أمام المقاولون العرب فى السابعة مساءً بالدفاع الجوى، وهى المباراة التى يتطلع بيراميدز للفوز فيها من أجل الخروج من أحزان الخسارة أمام الجونة فى الجولة الماضية.

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وعالمياً.. تُقام اليوم أكثر من مباراة قوية فى مقدمتها مباراة ليفربول، الذى يضم نجمنا المصرى محمد صلاح، مع مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى، وتقام فى الرابعة وخمسة دقائق عصراً، ويتطع خلالها الريدز للفوز من أجل العودة لقمة الدورى الإنجليزى التى يحتلها حالياً مانشستر سيتى برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول صاحب نفس الرصيد والذى خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وهناك أيضاً قمة أخرى فى إنجلترا تجمع مانشستر سيتي مع تشيلسى الساعة 6.30 مساءً فى نهائى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب "ويمبلى".

كما سيلعب ريالد مدريد مباراة قوية مع ليفانتى بالدورى الإسبانى ويسعى الريال للانتقام من ليفانتى، الذى فاز عليه فى الدور الأول بنتيجة 2-1 على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ويتطلع الملكى للخروج من "صدمة" الخسارة من جيرونا بهدفين مقابل هدف فى الجولة 24 من الدورى الإسبانى.

"الأحد النارى" اليوم يشهد مباريات أخرى كثيرة أوروبياً، منها أرسنال مع وساوثهامبتون بالدورى الإنجليزى فى الرابعة وخمس دقائق، وريال مدريد مع ليفانتى فى 9.45 مساءً، كما تُقام مباريات فى دورى أبطال أفريقيا لكن المباريات الستة السابقة (الأهلي مع الجونة وليفربول مع مانشستر يونايتد والزمالك مع بترو أتلتيكو وبيراميدز مع المقاولون وتشيلسى مع مانشستنير سيتى وريال مدريد مع ليفانتى).