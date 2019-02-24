شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى لسوبر كورة: السعيد خدع الأهلي ولو رجع الزمن همنع انتقال التوأم للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالأهلى، عن صمته فى الفترة الأخيرة وكشف خزائن أسرار داخل القلعة الحمراء، باعتباره كاتم أسرار قلعة الجزيرة وأحد المشاركين فى صنع القرار على مدار السنوات الماضية. Advertisements وكان لـ"سور كورة" أول حوار مع عدلى القيعى بعد حالة من الصمت تحدث خلالها عن كيفية تعامل الإدارات الحالية والسابقة مع أهم الملفات داخل النادى، وكشف الأسرار عن تفاصيل المفاوضات مع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر السابق وموقفه فى رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن الأهلى وكواليس الصفقات التى أبرمها الأهلى فى السنوات الأخيرة؟، وكان معه هذا الحوار.

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