شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يوجه الشكر لعادل عبد الرحمن بعد إقالته من تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، الشكر إلى عادل عبد الرحمن المدير الفنى السابق للفريق السكندرى، والذى تمت إقالته لسوء النتائج، وتولى حسام حسن مسئولية الفريق خلفاً له.

وكتب عامر عبر حسابه على فيس بوك، "أتوجه لعادل عبد الرحمن ولكل من عمل معه بالشكر والاحترام والتقدير، حقيقى أنا كسبت أخ وصديق وخبير كرة قدم محترم وقدير وأعتذر إذا كان هناك خطأ من أى فرد فى النادى أو منى شخصيا لعدم إبلاغك فى الوقت المناسب بقرار مجلس إدارة نادى سموحة بتغيير الجهاز الفنى بسبب عدم التوفيق في النتائج، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وهذا هو حال كرة القدم ولعل القادم لكم أفضل، والتقدير والاحترام وتبادل الخبرات الفنية والتعاون الفني والإدارى فى المستقبل قائم لأنك رجل مخلص وأمين وراقى ومن أفضل من لعب كرة قدم فى جيلكم، لعبا وخلقا، وهذه شهادة أسأل عليها أمام الله".

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فرج عامر

ويحتل فريق سموحة المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، وكان سموحة قد خسر فى مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بالدورى العام ضمن منافسات الجولة الـ23 بهدفين مقابل هدف.