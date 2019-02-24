شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى دوسانتوس يدير مباراة بيراميدز والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، والتى تقام فى إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى العام على استاد الدفاع الجوى، إلى طاقم التحكيم البرتغالى بقيادة كابيلا دوسانتوس.
وكشفت اللجنة عن طاقم التحكيم الذى يتشكل من كابيلا دوسانتوس حكم ساحة، ويعاونه جودينيو أنطونيو ونونو بيريرا، وبينتو جواو حكما رابعًا.
يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام برصيد 45 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع.
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