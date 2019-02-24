انطلاق "سوبر كورة" فى ثوبه الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل موقع "سوبر كورة" فى ثوب جديد لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الرياضية المهمة بمختلف الألعاب، بدءًا من معشوقة الجماهير كرة القدم وانتهاءً بالألعاب الشعبية الكبرى. خدمات خبرية وتحليلية وإحصائية جديدة ستظهر على موقع سوبر كورة فى ثوبه الجديد لتغطية كافة الأحداث الكروية والرياضية، مع نشر مواعيد ونتائج جميع المباريات بمختلف المسابقات لحظة بلحظة على مدار الـ24 ساعة. تصفح موقع سوبر كورة سيكون أمرًا سهلاً أمام الجميع، وسيتضمن 4 سكاشن فى الصفحة الرئيسية، وهى الأخبار وسوبر هاتريك وسوبر Tv و سوبر فوتو. التوب ستورى

التوب ستورى عند الدخول على موقع سوبر كورة عبر رابط: http://www.superkora.football/ ستكون البداية مع التوب ستورى الذى يتضمن أهم الأخبار المنشورة على الموقع بمختلف السكاشن. Advertisements توب ستوري سوبر هاتريك سوبر هاتريك بعد الاطلاع على التوب ستورى نجد سكشن سوبر هاتريك الخاص بالتحليلات الرياضية والحوارات مع نجوم الكرة، وكذلك الموضوعات النوعية الخاصة برصد أداء اللاعبين وتحليل الخبراء لمختلف الفرق. سوبر هاتريك الأخبار الأخبار بينما سيكون سكشن الأخبار لنشر كل الأحداث المهمة لحظة بلحظة، سواء على الصعيد المحلى أو العربى أو الدولى، وسيتضمن رصد جميع الأندية داخل وخارج مصر وكذلك نتائج المباريات بكل تفاصيل المباراة من لحظة انطلاقها حتى إطلاق صافرة النهاية. الاخبار

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