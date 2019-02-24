شكرا لقرائتكم خبر عن فرج vs مصطفى عسل.. مواجهات قوية للمصريين فى دور الـ32 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات دور الـ32 من بطولة العالم للاسكواش والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثانى من مارس المقبل، بمشاركة مصرية واسعة فى البطولة التى تبلغ القيمة المادية لجوائزها 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكانت البعثة المصرية فى أمريكا قد حققت نتائج طيبة فى منافسات دور الـ64 من البطولة، وتأهل 22 لاعباً ولاعبة إلى دور الـ32، من بينهم 11 لاعباً بمنافسات الرجال فيما كانت المفاجأة الأكبر بخروج كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلي والمصنف الخامس عالمياً من الدور الأول للبطولة عقب خسارته أمام يوسف سليمان.

ويشهد دور الـ32 مواجهتين مصريتين، ويلتقى محمد رضا مع فارس الدسوقى، فيما يواجه مصطفى عسل بطل العالم للناشئين مواطنه على فرج المصنف الثانى عالمياً، ونعرض مباريات اللاعبين المصريين فى دور الـ 32 فى السطور التالية:

محمد الشوربجي x سيزار سالازار

مروان الشوربجي x جورج مارش

يوسف إبراهيم x ريان كوسكلي

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محمد أبو الغار x كريس سيمبسون

طارق مؤمن x توم ريتشاردز

يوسف سليمان x جول ماكين

محمد رضا x فارس الدسوقي

مازن هشام x أدريان والر

مصطفى عسل x علي فرج