شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يحضر ختام بطولة مصر الدولية للتايكوندو بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى مدينة الغردقة صباح اليوم الأحد، لحضور ختام فعاليات بطولة مصر الدولية للتايكوندو والتى انطلقت منافستها 21 فبراير حتى 24 فبراير الجارى على الصالة المغطاة بالمركز الدولى للتنمية الرياضية.

يشارك فى البطولة 251 لاعباً فى الكاديت و328 لاعبا فى الكبار يمثلون 47 دولة من كل أنحاء العالم، وتشهد هذه النسخة السادسة من بطولة مصر الدولية أول مشاركة للكاديت تحت 14 عاما من أجل إعداد اللاعبين لبطولة العالم للكاديت المقررة هذا العام.

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ويعود تاريخ بطولة مصر الدولية للتايكوندو للكبار إلى عام ٢٠١٤ حيت إنطلقت تحت إسم بطولة الأقصر الدولية بموافقة الاتحاد العالمي للتايكوندو الذي صنفها منذ بدايتها G2 و ذلك بفضل مجهودات اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد المصري في ذلك الحين.

وسجلت أول نسخ البطولة التي أقيمت عام ٢٠١٤ بالأقصر مشاركة ٣٠٤ لاعبين يمثلون ٣٠ دولة، و حققت نسخة عام ٢٠١٥ التي أقيمت ايضًا في الأقصر رقما قياسيا في عدد المشاركين حيث شارك في منافسات البطولة ٤٠١ لاعب يمثلون ٤٨ دولة و كانت البطولة الأقوى على الإطلاق وفى النسخة الثالثة عام ٢٠١٦ بالأقصر شارك في البطولة ٢٩٠ لاعبا يمثلون ٣٢ دولة وحققت النسخة الرابعة من البطولة أقل مشاركة حيث شارك في البطولة ١٨٠ لاعب يمثلون ١٦ دولة، والعام الماضي أقيمت النسخة الخامسة من البطولة في الأسكندرية و شارك فيها ٣٠٢ لاعبًا يمثلون ٣٠ دولة.

وفي سياق متصل يقوم وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية للمدينة الشبابية والصالة المغطاة التى تحتضن فعاليات البطولة.