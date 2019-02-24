شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى vs هانيا الحمامى.. مواجهات قوية لسيدات الاسكواش ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات دور الـ32 ببطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثانى من مارس المقبل، بمشاركة مصرية واسعة فى البطولة التى تبلغ القيمة المادية لجوائزها 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكانت البعثة المصرية فى أمريكا قد حققت نتائج طيبة فى منافسات دور الـ64 من البطولة، وتأهل 22 لاعباً ولاعبة إلى دور الـ32، من بينهم 11 بمنافسات السيدات.

ويشهد دور الـ 32 مواجهتين مصريتين، حيث تواجه رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً مواطنتها هانيا الحمامى، فيما تلتقى نور الطيب زينة مكاوى، ونرصد مباريات مواجهات اللاعبات فى السطور التالية:

رنيم الوليلي x هانيا الحمامي

ندين شاهين x أليسون ويترز

نوران جوهر x فيونا موفرلي

روان العربي x أني أو

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سلمى هاني x مليسا ألفيس

زينة مكاوي x نور الطيب

ميار هاني x جويل كينج

يثرب عادل x سارة جان بيري

نور الشربيني x كريستين نان