شكرا لقرائتكم خبر عن فى المباراة الـ19.. ماذا يفعل الأهلى مع صافرة جهاد جريشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الرابعة عصر اليوم يلتقى فريق الأهلى مع الجونة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء للحكم الدولى جهاد جريشة، ويعاونه كل من سمير جمال وممدوح مصطفى، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكماً خامساً.

وتٌعد مباراة اليوم المواجهة رقم 19 لجهاد جريشة مع الأهلى، حيث سبق وأدار 18 مباراة للفريق الأحمر فى مسابقة الدورى، حقق الأهلى الفوز فى 12 مباراة، وخسر فى 4 مباريات، بينما تعادل فى مباراتين فقط.

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أول مباراة أدارها جريشة للأهلى كانت موسم 2006/2007 أمام الأوليمبى وانتهت بفوز الأهلى 5/1 .

وكانت آخر مباراة أدارها الحكم الدولى للأحمر أمام المقاولون وفاز فيها الذئاب بهدف أحمد على.

ووصل عدد الكروت الصفراء التى أشهرها جريشة للاعبى الأهلى 37 بطاقة، بواقع كارتين فى كل لقاء، بينما طرد لاعبى الفريق مرتين.