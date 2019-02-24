فلافيو يوجه رسالة إلى الأهلي.. ويؤكد: حضرنا للفوز على الزمالك

مصراوي - كتب - أحمد شريف:

أكد أمادو فلافيو مدرب نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، أنه يتمنى تحقيق فريق للفوز على حساب الزمالك، خلال المباراة التي تجمعهما مساء الأحد بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار فلافيو في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أنه يتمنى أن يخوض تجربة تدريبية في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما سبق له اللعب بقميصه لعدة سنوات.

وقال المدرب الأنجولي: "حضرنا إلى مصر من أجل الفوز على الزمالك، نعلم أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين، لقد لاحظنا ذلك في الفترة الماضية".

وأكمل: "موقفنا مثل الزمالك، لقد تلقينا...