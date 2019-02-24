مشفرة ومجانية وأرضية .. دليلك لمشاهدة الأهلي والزمالك وبيراميدز فى اليوم الاستثنائى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: ينتظر عشاق كرة القدم يوماً استثنائياً محلياً وأفريقياً وعالمياً بـ 6 مواجهات قوية تستطيع مشاهدة 3 مباريات بشكل مجاني . ويلعب ثلاثي القمة، الأهلي وبيراميدز فى الدوري والزمالك ببطولة الكونفيدرالية فيما يواجه ليفربول نظزيره مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ومانشتسر سيتي مع تشيلسي بنهأئى كاس رابطة المحترفين وبالإضافة إلى مواجهة ريال مدريد لليفانتي. والبداية الساعة الرابعة عصراً بمواجهة الجونة والأهلي ببطولة الدوري الممتاز وتستطيع مشاهدتها عبر القناة الثانية الأرضية وفضائياً عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت. وفى الساعة السابعة مساءاً يستضيف نادي المقاولون العرب صاحب المركز الرابع بيراميدز صاحب المركز الثالث (فى حالة انتصار أو تعادل الأهلي مع الجونة) وتنقل المباراة عبر القناة الثانية الأرضية وفضائياً عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت. وفى الساعة التاسعة مساءاً يستضيف الزمالك نظيره بترو أتلتيكو فى الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية وتنقل المباراة فضائياً عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري "الفضائي" للبطولة إلا إنه يمكن مشاهدة المباراة أرضياً. ولمشاهدة المباراة أرضيا فميكنك اتباع عدة طرق هي كالأتي: 1- إذا كان تلفزيونك به إريال داخلي في هذه الحالة يكون الأمر بسيطًا للغاية، فقط افصل "جاك الدش"، بعده قم بتشغيل الإريال الداخلي في التليفزيون، وابحث عن الترددات VHF و تردد UHF، وسوف يتيح لك التردد الأخير صورة أكثر نقاء وجودة، ومع البحث سوف تعثر على القنوات الأرضية. 2- طبق الدش -أغلق الريسيفر أو افصل الكهرباء عنه. - اختر القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول . Advertisements -انزع السلك الذى يصل من الطبق في الريسيفر وأدخل طرفه الأصفر فى فتحة "جاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز. - ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF 3- شاحن -أغلق الريسيفر أو افصل الكهرباء عنه. اختار القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول. أحضر شاحن تليفون "نوكيا" القديم ذو الطرف الرفيع وأدخل طرفه بفتحة "الجاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز. ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF 4- سماعة -أغلق الريسيفر أو افضل الكهرباء عنه. - اختار القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول . - أحضر طرف سماعة تليفون محمول سامسونج وأدخل طرفها بفتحة "الجاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز. - ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

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كانت هذه تفاصيل خبر مشفرة ومجانية وأرضية .. دليلك لمشاهدة الأهلي والزمالك وبيراميدز فى اليوم الاستثنائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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